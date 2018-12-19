كورال "أغابي" عنوان السعادة في ختام مهرجان الترنيمة (صور)

أنهى مهرجان الترنيمة حفله الهارموني الأول في نسخته الأولي بشكل لافت للنظر، حيث قدم عددًا من المرنمين والكورالات في أجواء احتفالية بحضور رجال القضاء والإعلام والشخصيات العامة، حيث حرص المهرجان على تقديم ترانيم جديدة وتراثية.



وشارك في حفل المهرجان كورال "أغابي" بقيادة أماني فوزي، والذي قدم "ميدلي" لمدائح وترانيم للسيدة العذراء مريم، الأمر الذي قوبل بالترحاب والسعادة من قبل الحاضرين، وعبر عدد من السيدات عن تفاعلهن من خلال "الزغاريد".



وسيكون كورال "أغابي" ضيفًا لبرنامج مصر جميلة على التليفزيون المصري، غدًا الخميس، كما سيقدم حفلات خاصة للكريسماس في كنائس الملاك ميخائيل بعياد بك بشبرا، وكنيسة العذراء مهمشة بالشرابية، وكنيسة القديس أبانوب بشبرا الخيمة.



ويتميز كورال "أغابي" بسمعة طيبة بين الفرق المسيحية والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يضم عدد من المرنمين المتميزين والذي سيكون لهم مستقبل ناجح في السنوات المقبلة.