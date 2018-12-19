أتوبيس الفن الجميل يطوف بأطفال المدارس على المعالم الأثرية

نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، رحلات خارجية لأتوبيس الفن الجميل، اليوم، اصطحب فيها طلبة وطالبات المدارس، إلى جانب تنفيذ عدد من الورش الفنية وزيارة لمجمع الأديان، والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودى ومسجد عمرو بن العاص، مع طلاب مدرسة أحمد بن طولون الابتدائية، واختتمت الزيارة بورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الفلوماستر لعمل لوحات فنية لتجسيد ما تمت مشاهدته أثناء الزيارة.



كما نفذ أطفال جمعية الحق فى الحياة ورشة للرسم والتشكيل بالصلصال بحديقة الأزهر بعد قضائهم جولة حرة بأرجاء الحديقة.



وفى سياق متصل، نظمت رحلة خارجية لطلاب مدرسة محمد فريد الابتدائية لزيارة المتحف المصري، قاموا بتفقده والتعرف على تاريخ القطع الأثرية التى يضمها المتحف، أعقبها ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الباستيل الزيتية.