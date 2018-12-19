غدًا.. عودة 3 رواد فضاء من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض

يهبط 3 من رواد الفضاء إلى الأرض خلال الساعات الأولى من صباح غد الخميس، بعد مهمة علمية على متن المحطة الفضائية الدولية.



ذكرت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوربية الليلة الأربعاء، أن رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست، أحد العائدين الثلاثة قام أمس بتسليم قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى زميله الروسي أوليج كونونينكو بعد 200 يوم قضاها في الفضاء.



ويرافق رائد الفضاء الألماني في رحلة العودة إلى كازاخستان على متن سفينة الفضاء الروسية "سيوز إم إس 09" رائدة الفضاء الأمريكية سيرينا تشانسلار، ورائد الفضاء الروسي سيرجى بروكوبييف.



وأضافت القناة الإخبارية، أن رائد الفضاء الألماني سينقل فور عودته إلى كازاخستان إلى مركز الفضاء في كولونيا للخضوع لاختبارات بشأن مدى قدرة رواد الفضاء على الاستجابة لتجربة البقاء في الفضاء لمدة 6 شهور.