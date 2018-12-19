ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
تنشر "الدستور" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وآخرين لتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب يوم السبت المقبل مناقشة تقرير اللجنتين، وجاء نص التقرير كالأتي:
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