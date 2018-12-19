"قسد" تنفي انتشار بشمركة على الحدود السورية التركية





نفى مسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سورية الديمقراطية (قسد) والتي تسيطر على شمال سورية، التوصل إلى اتفاق بشأن نشر قوات عربية وكردية بشمركة على الحدود السورية-التركية شمالي البلاد.



وقال عضو مجلس الرئاسة في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، اليوم الأربعاء "الحديث عن نشر قوات عربية وكردية على طول الحدود السورية التركية غير دقيق ولا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع".



وأكد "علي"- خلال في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن "الولايات المتحدة تعمل على خفض التصعيد والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية على شمال سورية، وأن قوات سورية الديمقراطية ومجلس سورية الديمقراطية يأخذون التهديدات التركية وفصائل المعارضة ويحسبون لها بشكل

جدّي، ولمواجهة هذه التهديدات نعتمد على أنفسنا ونقوم بتحضيراتنا بشكل جيد ولا نهمل الجانب السياسي والديبلوماسي".



وانتقد "علي" عدم تحرك الحكومة السورية التي دعتها إدارة شمال شرق سورية للدفاع عن السيادة السورية،، وعدم قيام النظام السوري بمهمته في منطقة عفرين.



من جانبه، قال مصدر مسؤول في المعارضة السورية- طلب عدم نشر اسمه خلال حديثه لـ (د.ب.أ)- "لن نقبل دخول البيشمركة السورية التابعة لتيار الغد بقيادة أحمد الجربا إلى منطقة شرق الفرات مقابل إيقاف المعركة، والاستعدادات لمعركة شرق الفرات تقريبا اكتملت ونحن ننتظر ساعة الصفر".



وكانت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية لشمال سورية كشفت عن مساعي أمريكية للاتفاق مع تركيا ودول إقليمية لنشر قوات عربية وكردية شرق الفرات، بدلًا من وحدات حماية الشعب الكردية على الحدود مع تركيا، بعد زيارة الجربا منذ أيام إلى تركيا لنشر قواته في المناطق ذات الغالبية العربية في شرق الفرات بشمال البلاد، كما زار -أيضًا- إقليم كردستان مؤخرًا والتقى كبار المسؤولين فيها.