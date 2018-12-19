القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
سياسي
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:06 م

نائب رئيس الحركة الوطنية يشارك احتفالات الذكرى الـ 40 للدستور الإسباني

نائب رئيس الحركة
محمد جعفر
dostor.org/2442471

شارك المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة بمناسبة الذكري الأربعين للدستور الإسباني، والذي تبنته المملكة الإسبانية منذ عام 1978، ويعد عند الإسبانيين أعظم ميثاق وطني للتعايش بين المواطنين ويساهم في تكريس التوافق والتماسك والديمقراطية والحرية بين كل طوائف الشعب.

وقدم "الشاهد" التهنئة بتلك المناسبة نيابة عن رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي إلى رامون جيل كاساريس، سفير المملكة الإسبانية بالقاهرة، وإلى بابلو باربرا جوميز، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأشاد "الشاهد" بالدستور الإسباني معتبر القانون الأسمى لديهم لما يمثله من قيمة سياسية كبري تعتز به المملكة كونه ساهم في توحيد الشعب في مشروع جماعي جعل منهم بلد قوي متماسك قادر على عبور العديد من التحديات.

اقرأ أيضًا
منذ 6 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 6 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 6 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 8 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 9 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 9 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

مدرب "الأهلي" يطلب التعاقد مع لاعب "الرجاء" المغربي

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 628 جنيهًا للجرام

أمريكا تدرج 15 روسيًا على قائمة العقوبات

"بيراميدز" يخطط لخطف هدف الأهلي

ads
الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

زوجة قاتل ابنته: شاهدها مع شاب فانهال عليها بـ«شومة»

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

طائفة "الشقيانين"

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

زوجة قاتل ابنته: شاهدها مع شاب فانهال عليها بـ«شومة»

كشكول

مناقشة 17 محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لمعهد الكبد القومي بالمنوفية

وزيرة الثقافة تشارك بحفل « كايرو ستيبس» علي مسرح جامعة المنيا

التجارة تفوز بالمركز الأول فى المهرجان المسرحى الرابع بجامعة المنوفية

رئيس جامعة أسيوط يناقش سبل التعاون مع "الملك سعود" فى مجال الأورام

ننشر جداول امتحانات النقل للتعليم الصناعي بالجيزة

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

معرض للأطعمة "المثيرة للاشمئزاز": نبيذ للفأر الصيني

طائفة "الشقيانين"

الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎