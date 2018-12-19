نائب رئيس الحركة الوطنية يشارك احتفالات الذكرى الـ 40 للدستور الإسباني

شارك المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في الاحتفال الذي نظمته السفارة الإسبانية بالقاهرة بمناسبة الذكري الأربعين للدستور الإسباني، والذي تبنته المملكة الإسبانية منذ عام 1978، ويعد عند الإسبانيين أعظم ميثاق وطني للتعايش بين المواطنين ويساهم في تكريس التوافق والتماسك والديمقراطية والحرية بين كل طوائف الشعب.



وقدم "الشاهد" التهنئة بتلك المناسبة نيابة عن رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي إلى رامون جيل كاساريس، سفير المملكة الإسبانية بالقاهرة، وإلى بابلو باربرا جوميز، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإسبانية بالقاهرة.



وأشاد "الشاهد" بالدستور الإسباني معتبر القانون الأسمى لديهم لما يمثله من قيمة سياسية كبري تعتز به المملكة كونه ساهم في توحيد الشعب في مشروع جماعي جعل منهم بلد قوي متماسك قادر على عبور العديد من التحديات.

