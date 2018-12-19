فرقة "كايرو ستيبس" تشعل جامعة المنيا بمشاركة وزيرة الثقافة (صور)

أحيت الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية "كايرو ستيبس" حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل جامعة المنيا لأول مرة بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من قيادات الجامعة والمحافظة.



ورفع الحفل شعار "لم الشمل وعودة الغائب" بالنسبة لمؤسس الفرقة المؤلف الموسيقى باسم درويش، والذي وصفها بـ"حلم واتحقق"، وقدمت الفرقة توليفة موسيقية من أبرز مقطوعات كايرو ستيبس، المازجة بين روح موسيقى الجاز العالمية، ولمسات من الأورينتال ميوزيك، مثل "عنبر" و"سيوة" و"رقصة النيل".



وصعدت وزير الثقافة إيناس عبد الدايم على مسرح الحفل، وشاركت العزف برفقة "كايرو ستيبس" على ألة "الفلوت"، كما شارك في الحفل المرنم ماهر فايز، وشارك بالغناء مع المنشد علي الهلباوي.