جمارك قسطل تحبط محاولة تهريب كميات من أدوات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل البري، برئاسة سلامة هلالي مهدي، مدير الجمرك، بالتنسيق مع الأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائي بالمنفذ من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناءً على مذكرة مشتركة من إدارة الأمن الجمركي بمنفذ قسطل وإدارة المباحث بورود معلومات سرية تفيد اعتزام 4 ركاب سودانيين هم "ي. ع. ط" و"س. ف. س" و"ا. م. س" و"خ. ا. م" قادمين من الخرطوم تهريب كمية من أدوات التجميل.



وبالعرض على سلامة هلالي مهدي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ياسر السيد عبدالله بالأمن الجمركي، ومحمد عادل، ووليد سعدي، ومحمود محمود، وعلى أحمد، مأموري الجمرك، لتفتيش حقائبهم فتبين وجود 324 علبة إي شادو (ظلال العيون) بإجمالي 7776 قطعة و38 علبة قلم كحل بإجمالي 960 دسته و455 علبة أقلام "روج" بإجمالي 5211 قلم مخبأة داخل الأمتعة الشخصية، وبلغت التعويضات المستحقة 990 ألف و990 جنيهَا.



وقرر مجدي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2018.



