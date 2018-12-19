رئيس مصلحة الجمارك: حماية الصناعة الوطنية هدفنا الرئيسي

قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك إن حماية الصناعة الوطنية هدف رئيسي وخيار إستراتيجي لمصلحة الجمارك خاصة ولمصر عامة، ونحن نبذل أقصى الجهود الممكنة للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الداعم للاقتصاد القومي والعمل على التوسع وزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال توفير المنافسة العادلة له داخل مصر والحد من عمليات التهرب الجمركي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المشتركة المشكلة طبقًا لقرار وزير المالية رقم 391 لسنة 2017 برئاسة مجدي الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات، بحضور كل من هدى كامل، رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وسعيد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي، وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية، وسعيد الدسوقى مدير إدارة النسج بالإدارة العامة للتقييم، ويوسف جرجس، مدير إدارة النسج بالإسكندرية، وأشرف عبد الرحيم، رئيس لجنة النسج بجمرك الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير التعريفة باﻹدارة العامة للتقييم الجمركي وفاطمة فؤاد، مدير إدارة بجمارك السخنة ومحمد أمين مدير إدارة نسج العين السخنة ورضا السيد مدير إدارة التقييم الجمركى وكل من رئيس غرفة الصناعات النسجية وعضو من غرفة الصناعات النسجية وعضو من غرفة تجارة القاهرة وعضو من غرفة صناعة الملابس الجاهزة وعضو من الشركة القابضة للصناعات النسجية



وتم خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية بالمنافذ الجمركية ودراسة المقترحات الخاصة بقوائم الأسعار الاسترشادية لأصناف الغزول والخيوط، والأقمشة والملابس الجاهزة خلال الفترة القادمة، نظرًا لتحرك أسعار الغزول طبقًا لقرار وزير المالية.



كما جرى التنسيق والتعاون لوضع الحلول والإجراءات اللازمة لتسهيل الإفراج عن مستلزمات إنتاج صناعة الغزل والنسيج وتيسير الإجراءات للعمل على مضاعفة الإنتاج، وزيادة حجم الصادرات بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع.

