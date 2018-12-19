الدولار يقلص خسائره والذهب يتحول للهبوط بعد قرار "الفيدرالي"

قلص الدولار الأمريكي خسائره في حين تحول الذهب للهبوط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.



وأشار الفيدرالي إلى قوة سوق العمل، موضحًا أن النشاط الاقتصادي ينمو بمعدل قوي، مع بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2%.



ومن جهة أخرى، خفض "الفيدرالي" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي في العامين الجاري والمقبل، كما قلص تقديراته لعدد مرات رفع معدل الفائدة في عام 2019.



وقلص مؤشر الدولار الأمريكي خسائره ليتراجع بنسبة 0.2% إلى 96.869.



وأمام اليورو تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 1.1388 دولار، فيما استقرت أمام الين الياباني عند 112.48 ين.



وقلص مؤشر "داو جونز الصناعي " مكاسبه ليرتفع بنحو 0.2% إلى 23.737.6 رابحًا 60 نقطة بعد أن صعد بنحو 300 نقطة في وقت سابق من التعاملات.



كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% إلى 2552.6 نقطة، بينما تحول "ناسداك" للهبوط بنسبة 0.1% إلى 6776.5 نقطة.



وخلال نفس الفترة، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.81%



فيما تراجع، سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 1249.70 دولار للأوقية، بعد أن صعدت بنحو 0.2% عند التسوية.



كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1245.8 دولار للأوقية.



