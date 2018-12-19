القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:54 م

الدولار يقلص خسائره والذهب يتحول للهبوط بعد قرار "الفيدرالي"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2442461

قلص الدولار الأمريكي خسائره في حين تحول الذهب للهبوط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.

وأشار الفيدرالي إلى قوة سوق العمل، موضحًا أن النشاط الاقتصادي ينمو بمعدل قوي، مع بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2%.

ومن جهة أخرى، خفض "الفيدرالي" توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي في العامين الجاري والمقبل، كما قلص تقديراته لعدد مرات رفع معدل الفائدة في عام 2019.

وقلص مؤشر الدولار الأمريكي خسائره ليتراجع بنسبة 0.2% إلى 96.869.

وأمام اليورو تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 1.1388 دولار، فيما استقرت أمام الين الياباني عند 112.48 ين.

وقلص مؤشر "داو جونز الصناعي " مكاسبه ليرتفع بنحو 0.2% إلى 23.737.6 رابحًا 60 نقطة بعد أن صعد بنحو 300 نقطة في وقت سابق من التعاملات.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% إلى 2552.6 نقطة، بينما تحول "ناسداك" للهبوط بنسبة 0.1% إلى 6776.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.81%

فيما تراجع، سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 1249.70 دولار للأوقية، بعد أن صعدت بنحو 0.2% عند التسوية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1245.8 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية قبيل قرار الفيدرالي

أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار

الذهب يقفز 16 دولارا فور تصريحات رئيس المركزي الأمريكي

الذهب يواصل الارتفاع.. ويقفز 21 دولارًا

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

مدرب "الأهلي" يطلب التعاقد مع لاعب "الرجاء" المغربي

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 628 جنيهًا للجرام

أمريكا تدرج 15 روسيًا على قائمة العقوبات

"بيراميدز" يخطط لخطف هدف الأهلي

ads
الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

زوجة قاتل ابنته: شاهدها مع شاب فانهال عليها بـ«شومة»

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

طائفة "الشقيانين"

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

زوجة قاتل ابنته: شاهدها مع شاب فانهال عليها بـ«شومة»

كشكول

مناقشة 17 محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لمعهد الكبد القومي بالمنوفية

وزيرة الثقافة تشارك بحفل « كايرو ستيبس» علي مسرح جامعة المنيا

التجارة تفوز بالمركز الأول فى المهرجان المسرحى الرابع بجامعة المنوفية

رئيس جامعة أسيوط يناقش سبل التعاون مع "الملك سعود" فى مجال الأورام

ننشر جداول امتحانات النقل للتعليم الصناعي بالجيزة

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

معرض للأطعمة "المثيرة للاشمئزاز": نبيذ للفأر الصيني

طائفة "الشقيانين"

الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎