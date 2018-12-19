الأرصاد: عدم استقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.



وتابع "عبد العال - في تصريحات خاصة لـ"الدستور"- قائلًا: "تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق" مفضلًا عدم النزول لعرض البحر لاضطراب الملاحة البحرية، خلال هذه الأيام.



ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، فيما نصح السائقين بتوخّى الحذر وارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي ستحجب الرؤية.