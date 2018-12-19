إجلاء موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة تقوم بإجلاء كل موظفي وزارة الخارجية من سوريا خلال 24 ساعة، وذلك بعدما قال البيت الأبيض إنه بدأ سحب القوات الأمريكية.



وأضاف المسئول أن الولايات المتحدة تعتزم سحب القوات من سوريا بمجرد اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات من

سوريا بين 60 و100 يوم.



وذكر المسؤول أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي طيب أردوغان يوم الجمعة. وقال "كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه

في تلك المكالمة".