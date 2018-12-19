بايرن ليفركوزن يفوز على شالكة 2-1 في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ليفركوزن فوزا ثمينا على مضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب فيلتينس ارينا، ضمن منافسات الأسبوع الــ 16 من الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم بوندسليجا.



تقدم باير ليفركوزن عن طريق لاعبه اليكسندر دراجوفيتش، وعزز تقدمه في الدقيقة 35 عن طريق لوكاس نيكولاس ألاريو، إلا أنه مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47 تمكن حاج رايت لاعب شالكة من إحراز الهدف الوحيد لفريقه في المباراة.



الفوز رفع رصيد باير ليفركوزن إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد شالكة عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.