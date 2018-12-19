كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام| Yalla Shoot بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر اليوم

أعلن أوناي إيمري، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام، مساء الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.





وجاء تشكيل آرسنال كالتالي..





حراسة المرمى: تشيك





الدفاع: ميتلاند نيلز، سوكراتس، شاكا ومونريال





الوسط: توريرا، جندوزي، مخيتاريان ورامسي





الهجوم: آيوبي أوباميانج





في المقابل اختار ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، تشكيل مكون من..





حراسة المرمى: جازينجا





الدفاع: تريبير، ألديرفيرالد، دافيز وروز





الوسط: وينكس، سيسوكو وإيريكسن



