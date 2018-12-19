الثلاثاء.. حوار موسع حول اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

يلتقي الدكتور جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمي، مع الدكتور حسين خالد، مقرر لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من عمداء كليات الطب، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، يوم الثلاثاء القادم، لاستمرار التحاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية والوصول لمسودة تكون قابلة للعرض علي مجالس الأقسام بكليات الطب.



وصرح الدكتور جمال شيحة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي ساهمت في صدور القانون في إبريل الماضي، ولابد من صدور لائحة تنفيذية تضمن تنفيذ الفلسفة التي صدر من أجلها القانون وعدم تفريغه من مضمونه أو الانحراف عن مصلحة المرضي وأعضاء هيئة التدريس وهذا يستدعي التروي والمناقشة المستفيضة واشتراك كل أعضاء هيئة التدريس، وأخذ كل الآراء والاستفادة من الملاحظات المفيدة حتى تصدر اللائحة بأكبر قدر من الدقة وتجعل تطبيق القانون إضافة لتطوير المنظومة الصحية في مصر التي تقودها المستويات الجامعية.