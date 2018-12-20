القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:19 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ913 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت اليوم..
هويدا سعيد
dostor.org/2442399

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 868 جنيهًا للطن، و"المهندس" 883 جنيهًا، و"التعمير" 860 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 913 جنيهًا، وأسمنت طرة 898 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 868 جنيهًا، وأسمنت حلوان 895 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 890 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2000 جنيه، وسوبر سيناء 1980 جنيهًا، ورويال العادة 2000 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 800 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 800 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم
سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيه للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيه للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 910 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 940 جنيهًا للطن.

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