336 دولارا.. سعر طن "السكر" اليوم
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 336 دولارا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 336 دولارا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
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