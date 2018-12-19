حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات

فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بسبب ما تردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.



وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت، فى بيان أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل أشخاصًا ومؤسسات روسية تورطوا بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرة إلى أن واشنطن قررت أيضا رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات روسية.



تابع البيان الأمريكي يقول "إن العقوبات الجديدة تشمل 15 مسئولًا بوكالة المخابرات العسكرية الروسية، وأنها تأتي ردًا على تجاهل روسيا للاعتبارات والأعراف الدولية".