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مباراة أرسِنال وتوُتنهام بث مباشر، وسوف يدخل فريق توتنهام هوتسبير مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أرسنال، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 39 نقطة بعد مرور أول 17 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ارسنال وتوتنهام يوتيوب لايف HD بدون تقطيع روابط لعبة توتنهام بث مباشر اليوم وفي أول 17 جولة خاضها فريق توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الانتصار في 13 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق توتنهام هوتسبير إلى الخسارة في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق توتنهام هوتسبير في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في أول 17 جولة خاضها فريق توتنهام هوتسبير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل 31 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق توتنهام هوتسبير 16 هدفاً.

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تابع لايف مباراة أرسِنال وتوُتنهام مباشر، حيث يدخل فريق أرسنال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 34 نقطة بعد مرور أول 17 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.