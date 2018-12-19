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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:59 م

اتفاقية بين بولندا والولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي

اتفاقية بين بولندا
أ ش أ
dostor.org/2442392

أعلنت بولندا، الأربعاء، عن توقيعها لاتفاقية طويلة الأجل مع إحدى الشركات الأمريكية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال كجزء من جهودها الرامية إلى تقليل الاعتماد على روسيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن شركة الغاز الوطنية في بولندا إعلانها الاتفاق مع شركة بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال، وهي تابعة لشركة سيمبرا إنيرجي ومقرها سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستيراد بولندا ما قيمته 2.7 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز لمدة 20 عامًا.

وأوضح الإعلان المشترك بين الشركتين أن ذلك سيفي بحوالي 15% من احتياجات بولندا اليومية من الغاز الطبيعي.

يُشار إلى أن وارسو قامت بعقد عدد آخر من الاتفاقيات مع شركات أمريكية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة لاستيراد الغاز الطبيعي.

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