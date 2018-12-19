مصدر أمني عراقي: التحالف يقصف كهوف لداعش غرب كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بوجود قصف مدفعي يستهدف كهوف ومغارات يشتبه بتواجد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فيها غرب كركوك.



وقال المصدر، في تصريح لقناة السومرية نيوز الفضائية مساء الأربعاء، إن "هناك قصف مدفعي لقوات التحالف الدولي يستهدف كهوف ومغارات بجبل قرة جوغ في مخمور يشتبه بتواجد عناصر تعود لتنظيم "داعش" الإرهابي داخلها".



أضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "قوات التحالف تستخدم المدفع الذكي بضرباتها باتجاه الجبل"، لافتًا الى أن "المعلومات تشير الى تواجد جماعات كبيرة لعناصر التنظيم المتطرف في هذه السلسلة الجبلية".