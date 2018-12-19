"قومي السكان" يشيد بدعم الرئيس للعمل في مجالات التنمية

أشاد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، بالدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل في مجالات السكان والتنمية، وهو ما تعمل على تنفيذه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من خلال برامج وخطط وأنشطة ومبادرات تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني بما يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية.



جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء خلال جلسة بعنوان "نقاش حول بحوث السكان والتنمية في المنطقة العربية: الفجوات والدراسات المستقبلية"، ضمن أجندة الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "تعزيز دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في التنمية".



وقال حسن، إن مشكلة الزيادة السكانية في مصر لها أبعاد أربعة، الأول يتمثل في استمرار عدد السكان في الزيادة الكبيرة، يليه انخفاض مستوى خصائص السكان، ثم أن عدد السكان مع زيادته يوجد على نفس المساحة تقريبا، وأخيرًا بعد زيادة الفروقات بين السكان.



يأتي ذلك اللقاء في إطار التأكيد على أهمية الدور الأساسي الذي تقوم به المجالس واللجان الوطنية للسكان في متابعة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وإعلان القاهرة 2013 ضمن إطار خطة التنمية المستدامة 2030.