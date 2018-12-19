روسيا تؤكد استعدادها لتطوير علاقاتها مع السودانيين

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، استعداد بلاده للمضي قدمًا في تطوير وتعزيز علاقاتها مع كافة أطياف الشعب السوداني.



وقال جيلتوف، في تصريحات صحفية عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم السنوسي، الأربعاء، بالقصر الجمهوري بالخرطوم إنه بحث مع السنوسي العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية والحزبية.



وأكد أن بلاده تولي أهمية قصوى لمزيد من التعاون والتنسيق مع مختلف المكونات السودانية، مجددًا جاهزية بلاده للمضي قدمًا في تقوية العلاقات عبر الحزب الحاكم والبرلمان.



وأشار إلى الزيارات المتعددة للمسئولين بالبلدين، والعلاقات الوطيدة التي تربط بين السودان وروسيا منذ خمسينيات القرن الماضي.