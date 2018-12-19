القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
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"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

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11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

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الكابتن
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:56 م

كورة Elneny HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام مباشر

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القنوات الناقلة لمباراة أرسِنال وتوُتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة أرسِنال
بث مباشر مباراة أرسِنال ضد توُتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تُذاع المباراة في كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.حيث تُذاع مباراة أرسِنال وتوُتنهام على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق خليل البلوشي.
كورة Elneny HD يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام مباشر
موعد مباراة أرسِنال وتوُتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية: والقنوات الناقلة لمُباراة أرسِنال ضد توُتنهام هوتسبير بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة أرسِنال وتوُتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أرسِنال وتوُتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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