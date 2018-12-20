10980 دولارًا.. سعر طن "النيكل" اليوم

طائفة "الشقيانين"

يعملون على قدمٍ وساق، ويحملون الملاط في نشاط، ويبدو عملهم شاقًا لكنهم اعتادوا عليه. يتعاونون معًا لإنجاز مهامهم قبل غروب الشمس، يتغنون بأغانيهم المفضلة تارة ويمزحون تارة أخرى، يجتهدون دائمًا لكسر ...