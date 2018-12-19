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اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:43 م

غدًا.. ورشة عمل حول تمكين الاقتصاد الرقمي ببحوث الإلكترونيات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
أ ش أ
dostor.org/2442374

تنظم المدينة العلمية التكنولوجية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات وعضو الشبكة العالمية للمدن العلمية، غدا الخميس، ورشة عمل دولية بعنوان "تمكين الاقتصاد الرقمي - رقمنة الشركات الناشئة لتحقيق ازدهار أكبر"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، في تصريح اليوم، إنه يشارك في تنظيم تلك الورشة الدولية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التابعة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، (مؤسسة غير هادفة للربح تضم أكثر من 64 عضوًا من 30 دولة وتهدف إلى دعم الابتكار والشركات الناشئة).

وأوضح الديب، أن ورشة العمل تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في دعم الابتكار والشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط عن طريق برامج تبادل الخبرات والتعاون مع مثيلاتها في الدول المتقدمة كألمانيا وإيطاليا، وبحث وضع مصر كنقطة اتصال لتقديم خدمات الاقتصاد الرقمي للشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن ذلك يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة.

وأضاف أن الورشة يشارك بها العديد من الجهات المعنية بالشركات الناشئة في مصر منها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، وغرفة التجارة، والبنوك الداعمة للشركات الناشئة.

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