كييف وواشنطن تناقشان عواقب التصرفات الروسية

ناقش الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، مع الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الأوكرانية كيرت فولكر، عواقب التحركات الروسية في منطقة بحر آزوف ومضيق كيرتش وتهديدات الأمن القومي.



أوضحت الرئاسة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن الجانبين ناقشا تصرفات روسيا في منطقة بحر آزوف، مؤكدين أهمية أن يقوم العالم برد فعل قوي لتلك التصرفات العدائية المضادة لأوكرانيا لمواجهة الضم الزاحف لبحر آزوف ومضيق كيرتش من قِبل الاتحاد الروسي.



وذكر البيان أن بورشينكو وفولكر نسقا سبل تعزيز الضغط الدولي على روسيا، لضمان الاحترام الواضح لحرية الملاحة، وكذلك الإفراج الفوري غير المشروط عن البحارة والسفن الأوكرانية المحتجزة.



كما ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في دونباس، مؤكدين أهمية مزيد من تنسيق الإجراءات بشأن نشر بعثة حفظ السلام متعددة الجنسيات بتكليف من الأمم المتحدة في جميع أنحاء منطقة دونباس.



وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن ثقتهما في أن العقوبات الدولية ضد روسيا وتعزيزها بما في ذلك العقوبات المفروضة ضد العدوان الروسي في مضيق كيرتش لا تزال عنصرًا مهمًا للتسوية السلمية للوضع وردع العدوان الروسي ضد أوكرانيا.



كما تطرق النقاش إلى آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة والتعاون في مجال الأمن والدفاع وكذلك دعم المزيد من تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا.



وأشاد فولكر بقرار صندوق النقد الدولي بشأن تزويد أوكرانيا بالدفعة التالية من المساعدات المالية الكلية، وهو ما يدل على نجاح الإصلاحات الأوكرانية.