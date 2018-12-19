رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت
رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت
رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت
عزفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع فريق "كايرو ستبس"، أثناء حضورها الحفل الفني الذي تقدمه "كايرو ستيبس" للموسيقى المعاصرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية بمركز الفنون ...
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مركز الغسيل الكلوي بقرية المرابعين بكفور الغاب، بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني. وتفقدت المحافظة، مبنى المركز والذى تم تجهيزه بعدد 10 ...
يعملون على قدمٍ وساق، ويحملون الملاط في نشاط، ويبدو عملهم شاقًا لكنهم اعتادوا عليه. يتعاونون معًا لإنجاز مهامهم قبل غروب الشمس، يتغنون بأغانيهم المفضلة تارة ويمزحون تارة أخرى، يجتهدون دائمًا لكسر ...