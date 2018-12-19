رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت

يخوض فريق أرسنال والمحترف في صفوفه لاعب الوسط المصري محمد النني، مباراة من العيار الثقيل ضد توتنهام هوتسبر ويأتي ذلك مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت



وتنطلق مباراة أرسنال مع توتنهام هوتسبر اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018 على استاد الإمارات وذلك في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة والـ10:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:45 بتوقيت الإمارات.





وسيتم نقل مباراة أرسنال مع توتنهام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي بالإضافة إلى قناة Sport TV 3 الأجنبية.

رابط "كورة ستار" مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر Onlive – يلا شوت







وتعتبر هذه المواجهة الثانية بين فريقي آرسنال وتوتنهام في شهر ديسمبر حيثُ استطاع الجانرز أن يفوز بنتيجة 4-2 وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستكون مواجهة نارية بين أرسنال ومدربه المميز أوناي إيمري بعد المستويات المميزة التي ظهر بها الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى أن توتنهام يمتلك لاعبين من العيار الثقيل مثل هاري كين ودالي ألي.