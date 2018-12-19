القنصلية الأمريكية تختتم برنامج "حاضنة الفنون" بإبداع الإسكندرية

شهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء حفل ختام فعاليات برنامج حاضنة الفنون الأمريكية، والذي نظمته القنصلية العامة الأمريكية بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "ZERO1" الأمريكية، خلال الشهر الجاري.

وشهد الحفل افتتاح معرضًا نتاج برنامج حاضنة الفنون الأمريكية تستمر فعالياته لمدة 4 أيام بقاعة الأخوين وانلي.

يذكر أن برنامج حاضنة الفنون الأمريكية تضمن سلسلة من ورش العمل وتطوير مشاريع فنية جماعية تجمع بين مهارات الفن والتكنولوجيا ودعم المشاريع المجتمعية التي تتناول التحديات المرتبطة بالحفاظ على سواحل مدينة الإسكندرية، من خلال برنامج قدمه الفنان الزائر جين فيليس عن كيفية المساعدة في رفع الوعي حول قضايا البيئة.

شارك في الحفل لفيف من أعضاء السلك القنصلي بالإسكندرية، والمثقفين والمهتمين بالحركة الفنية بالمحافظة.