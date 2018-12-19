ريال مدريد يواجه العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني لنهائي كأس العالم للأندية، عقب فوزه على كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة 3-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

أحرز ثلاثية الريال جاريث بيل في الدقائق 44 و53 و55، في حين أحرز هدف الفريق الياباني اللاعب شوما دوي في الدقيقة 77.

بهذا الفوز يواجه ريال مدريد في مباراة النهائية، السبت المقبل، العين الإماراتي الذي أقصى بدوره أمس ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 5-4.. فيما سيواجه الفريق الياباني نظيره الأرجنتيني السبت المقبل أيضا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.