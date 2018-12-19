الجيش الوطني يؤكد مساعي قطر وتركيا لإفشال الدولة الليبية

أكد الجيش الوطني الليبي أن كلًا من تركيا وقطر هما أدوات لتنفيذ مشروع كبير يهدف للاطاحة بالدولة الليبية.



واعتبر أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن "تركيا تشكل خطرًا كبيرًا على أمن ليبيا ودول الجوار، وذلك وفق قناة سكاي نيوز عربية.



وطالب الجيش الليبي مجلس الأمن بفتح تحقيق فوري بشأن ضبط شحنة أسلحة وذخائر قادمة إلى ليبيا من تركيا.



وشدد المسماري على أن تركيا تسعى جاهدة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، مؤكدًا أن أنقرة تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرهاب.