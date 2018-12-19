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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 08:34 م

معرض للأطعمة "المثيرة للاشمئزاز": نبيذ للفأر الصيني

معرض للأطعمة المثيرة
وكالات
dostor.org/2442360

تُعرض مجموعة مختارة تتألف من بعض من أكثر الأطعمة إثارة للاشمئزاز في العالم بينها جبن اليرقات، وسوشي نطفة الأسماك، ونبيذ الفأر الصيني، في لوس أنجليس في إطار معرض جديد يهدف إلى إثارة البهجة والاشمئزاز بنفس القدر.

ويعرض "متحف الطعام المثير للاشمئزاز" أطباقًا من جميع أنحاء العالم في محاولة لتحدي الصور النمطية والقوالب الجامدة حول المكونات والعناصر التي قد يعتبرها المرء مقززة.

وقال أنتوني موري أمين المتحف "أردنا إجراء حوار حول ماهية الطعام وتاريخه وكيف يتحول إلى جزء من تقاليدنا ونحن لا ندرك أنه يغير ذائقتنا، والطريقة التي ننظر بها إلى العالم".

أضاف "بدأنا ندرك أن ما نعتبره مثيرا للاشمئزاز هو طعام شهي بالنسبة لشخص آخر، والعكس صحيح والوضع نفسه قائم (ولكن في الاتجاه المعاكس) حيث يروننا أيضا بنفس الطريقة".

بعد أن يشق زوار المتحف طريقهم في المعرض، الذي يتضمن أطباقا ومأكولات شهية من جميع أنحاء العالم، يمرون بركن للتذوق حيث يمكنهم تذوق بعض الأطعمة بما في ذلك سمك القرش المدخن من أيسلندا وجبن كاسو مارزو من سردينيا، الذي تبدو عليه الثقوب من أثر يرقات الحشرات.

وهناك سمك الرنجة المخمر ذو الرائحة النفاذة من السويد.

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