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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:14 م

زوجة قاتل ابنته: شاهدها مع شاب فانهال عليها بـ«شومة»

زوجة قاتل ابنته:
نجلاء رفاعى
dostor.org/2442323

المجنى عليها أصيبت بحالة إعياء لمدة ٤ ساعات قبل أن تلقى مصرعها
أحالت النيابة العامة «مبيض محارة» يدعى «أيمن. ع. م»، ٤٣ عامًا، إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم ٢٣٥٤ لسنة ٢٠١٧، بولاق الدكرور، ووجهت له تهمة تعذيب ابنته وقتلها عمدًا بعد أن شاهدها برفقة شاب.
ووفق قرار الإحالة، الذى حصلت «الدستور» على نسخة منه، تعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان، عندما شاهد المتهم ابنته برفقة شاب غريب على موتوسيكل فى «حالة انسجام»، فعاد إلى المنزل وبدأ يسب ويلعن زوجته ويلومها على فشلها فى تربية ابنتها، ذات العشرين عامًا.
وذكرت الأم فى تحقيقات النيابة أن زوجها كان فى حالة غضب شديد، وطلب منها الاتصال بابنتها لكى تعود إلى المنزل، وما أن دخلت من باب الشقة حتى سارع إليها وجذبها من شعرها، وأحضر عصا خشبية «شومة» وخرطومًا وانهال عليها بالضرب، حتى فقدت وعيها.
وذكرت الزوجة «سناء. م. إ»، ٣٩ عامًا، ربة منزل، أن زوجها «المتهم» رجل شديد فى معاملته مع أطفاله، واعتاد ضربهم إذا ارتكب أحدهم أى خطأ، مضيفة أن زوجها قيّد ابنته بسلك «دش» وانهال عليها بالضرب حتى فقدت وعيها تمامًا.
كما أقرت شقيقة الضحية «منى»، ١٩ عامًا، طالبة، بأنها كانت فى المنزل يوم الواقعة، وشاهدت والدها وهو يعتدى على شقيقتها بالضرب بعصا خشبية، و«خرطوم» محدثًا بها إصابات فى مختلف أنحاء جسدها، مما أسفر عن إصابتها بحالة إعياء شديد استمرت عليها لمدة ٤ ساعات، حتى سقطت على الأرض و«قطعت النفس»، وأن محاولات إفاقتها فشلت، فطلبوا سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى حيث أكد لهم الأطباء وفاتها.
وجاء فى تقرير الصفة التشريحية للضحية أنها فتاة فى العقد الثانى من العمر، وبجسدها إصابات فى مناطق متفرقة، وجروح قطعية فى الوجه والرأس، وأنها عانت من نزيف داخلى فى منطقة البطن تسبب فى وفاتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

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