القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
الكابتن
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:29 م

الان الشوط الثاني (0-1) | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز بث مباشر

الان الشوط الثاني (0-1) | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز بث مباشر

dostor.org/2442283

الان الشوط الثاني (0-1) | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

 

ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd. 

 

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ 4 أيام

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ 4 أيام

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ 4 أيام

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

الآن

محمد الباز يكتب: صلاح السعدنى لم يمثل.. بل عاش

زين: حكم عودتى لرئاسة الأوليمبية «واجب النفاذ».. وحطب: لا شىء رسميًا

وزير الدفاع يتابع مراحل التدريب للطلبة الجدد بالمعاهد العسكرية

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر - Youtube

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

عرض عربي بـ7 ملايين يورو لـ"تريزيجيه"

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

ألبومات الصور

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

عرض عربي بـ7 ملايين يورو لـ"تريزيجيه"

شاهدة بقضية الاتجار بالبشر: تزوجت "سعودي" 15 يومًا مقابل مبلغ مالي

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

كشكول

بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار

بالصور.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بسنورس

تعليم الفيوم تبحث 12 شكوى باللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين

تعليم الفيوم تنظم مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية للغات

رئيس جامعة طنطا يبحث سبل التعاون مع جيتشي الصينية

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مباريات
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎