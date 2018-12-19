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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:25 م

أبرزها معسكر المنتخب بروسيا.. "رياضة البرلمان" تناقش عدد من طلبات الإحاطة الأسبوع المقبل

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
إسلام نصير
dostor.org/2442278

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد، عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وتناقش اللجنة طلب مقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشان العمل على تطوير استاد طنطا الرياضي وطلب النائب عطية مسعود بشان إزالة الملاعب الخماسية بالقرى، وطلب النائب محمد الكوراني بشان تطوير 19 استادا رياضيا على مستوى الجمهورية، وطلب النائب محمد فؤاد بشان المخالفات المالية والإدارية بمركز التحكيم الرياضي والتسوية، وطلب النائب محمود عزوز بشان ما شهده معسكر المنتخب القومي لكرة القدم بروسيا أثناء مباريات كاس العالم.

كما تناقش اللجنة ملف تقنين أوضاع أراضي الملاعب وكذلك أثار قانون الرياضية والاستماع إلى كل من اتحاد شباب العمال واتحاد المدارس والاتحادات النوعية في هذا الصدد.

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