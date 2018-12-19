القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:25 م

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ارسنال وتوتنهام بث مباشر

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ارسنال وتوتنهام بث مباشر

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يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ارسنال وتوتنهام بث مباشر


بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام بدون تقطيع
مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام كورة اون لاين  يستضيف فريق آرسنال مباراة ربع النهائى أمام جاره فريق توتنهام في كأس الرابطة، ويأمل الجنارز في تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، كما يسعى لخطف الانتصار في الديربى اللندنى والتأهل لنصف النهائي، ويطمح آرسنال في استكمال مشواره في البطولة ومواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، يلا شوت الجديد | مشاهدة ارسنال وتوتنهام بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | يوتيوب | يلا شوت حصري HD
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بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام كورة اون لاين وكان آرسنال قد تأهل لدور ال8 بعدما أقصى فريق بلاكبول من دور ال16، وكان قد حقق الفوز في دور ال32 على فريق برينتفورد بنتيجة 3-1، ويذكر أن آرسنال قد تأهل في الدورى الأوروبى بصدارة مجموعته وأوقعته القرعة في مواجهة فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.

بث مباشر مباراة آرسنال وتوتنهام كورة ستار

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