جامعة الأزهر تعفي 450 طالبًا كفيفًا من الرسوم الدراسية

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه تم إعفاء الطلاب المكفوفين وغير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لمن انطبقت عليهم الشروط، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على الطلاب غير المنتظمين في حضور المحاضرات.



وتواصل رئيس الجامعة مع عمداء الكليات للتأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات، ووضع الجداول وأرقام الجلوس بأماكن بارزة في كل كلية، وتطبيق القانون على من تخطى نسب الغياب المقررة، وذلك بالنسبة لطلاب الانتظام.



وأضاف "المحرصاوي" أنه سيتم اختبار الطلاب المكفوفين إلكترونيًا "اختياريا"، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في العام الماضي.



يُذكر أن جامعة الأزهر تضم 450 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية، يوجد 30 طالبًا في كلية أصول الدين بالقاهرة، و6 طالبات بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالخانكة، و12 طالبة بدراسات القاهرة، و11 طالبة بدراسات بنات كفر الشيخ، وباقي الطلاب مُوزعين على كليات الأقاليم واللغات والترجمة، والدعوة بالقاهرة، بالإضافة إلى 750 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

