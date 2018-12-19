أبو الشامات نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للتجارة الإليكترونية

انتخب مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإليكترونية، الدكتور إيهاب أبو الشامات، نائبًا لرئيس الإتحاد، وذلك في اجتماعه الدوري مساء اليوم بإجماع كافة الأعضاء.



وأكد أبو الشامات على ضرورة تكاتف جميع الجهود بين الدول العربية، لتنشيط الحركة التجارية الالكترونية لأثرها الإيجابى من عوائد تخدم المنطقة العربية.



وقال أبو الشامات إن بوصلة وخارطة الطريق للإتحاد هي الإرتقاء بالعمل العربي المشترك، لدفع حركة التجارة العربية، وخاصة أن حجم التجارة البينية العربية في حدود 10%. مضيفا: ويجب العمل على زيادة حجم التجارة العربية بطرق التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، في ظل التكنولوجيا الذكية ومنصات التسوق الإلكتروني وبوابات الدفع الإلكتروني، ما يحد من التزوير والغش التجاري وحماية المواطنين من القرصنة الإلكترونية.



واشاد أبو الشامات بدور الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه حلم كبير دخل حيز التنفيذ، وهو النواة الأولى للسوق العربية المشتركة الالكترونية.



يُذكر أن الإتحاد العربي للتجارة الإليكترونية، هو أحد أهم الإتحادات العربية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية.