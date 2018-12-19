القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:23 م

شادي أحمد مستشارًا للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية

شادي أحمد مستشارًا
dostor.org/2442271

قرر مجلس ادارة الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في إجتماعة الدوري الذي عقد في مقر الاتحاد بالقاهرة مساء اليوم، تعيين الدكتور شادي أمين أحمد مستشارًا أقتصاديًا للاتحاد.
ويعتبر الدكتور شادي أحمد من أهم الخبراء الاقتصاديين في الوطن العربي، ويحمل دكتوراه اقتصاد في (دعم القضايا الاقتصادية) وكان سابقًا أستاذًا جامعيًا في الجامعة الافتراضية السورية (اختصاص التجارة الالكترونية)، ومسئولًا عن التخطيط والتعاون الدولي في هيئة مكافحة البطالة وعضوًا في إعادة تأهيل الصناعة السورية كما عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كمحلل للسياسات الاقتصادية، وخبيرًا في مركز دعم القرار الدولي ويشغل حاليًا المدير العام لمؤسسة (المميز للدراسات وخدمات الاستثمار)، كما يشغل منصب المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنظمة رجال الأعمال السوريين في العالي.

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