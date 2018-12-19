كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. kora star

رابط يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة ريال مدريد وكاشيما كورة لايف | بث مباشر beIN sports HD |مباشر الأسطورة الجديد يلا كورة اون لاين | kora star لايف بدون تقطيع| بث مباشر مباراة الريال اليوم الأربعاء 19-12-2018 كول كورة live،مباراة اليوم الاربعاء التاسع عشر من شهر ديسمبر 2018 المرتقبة بين الفريقين ريال مدريد الأسباني ومنتخب كاشيما انتلرز الياباني في بطولة كأس العالم للأندية الأبطال 2018 التي تقام الآن في التصفيات النهائية لها، ويلاقي ريال مدريد اليوم إحدي أقوي الفرق اليابانية لذا يتأهب كثيرا لتلك المواجهة والتي تقام من أجل التأهل لنهائي كاس العالم للأندية بعدما صعد اليوم العين الإماراتي للنهائي بعد فوزه على ريفير بليت بركلات الجزاء الترجيحية.

مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.



