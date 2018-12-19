كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. kora star
كورة ستار.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم .. kora star
مباراة
ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت
مكة المكرمة.
كما
يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من
خلال beIN CONNECT.
<iframe
allowfullscreen='true' frameborder='0' height='1350px' scrolling='no' src='https://www.koora3d.com/p/googletag_18.html?m=0'
width='100%'></iframe>
-----------
يلا شوت مشاهدة
مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين،
وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام،
بمشاركة ناديي العين والترجي.
ريال مدريد وكاشيما
بث مباشر
يأتي موعد مشاهدة
مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام
الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،
ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.