أحمد مالك يقدم جوائز مسابقة مهرجان أفلام الهجرة الدولي

قدم النجم أحمد مالك جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أفلام الهجرة الدولي والذي أقيم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، من تنظيم الأمم المتحدة، وتحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، واختتم فعالياته مساء أمس الثلاثاء.



وتضمنت المسابقة تسعة أفلام وقع الاختيار عليها من 21 فيلمًا؛ للمنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي طويل.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها "مالك" في أنشطة عمل ينتمي إلى منظمة الأمم المتحدة، فكان أحد الفنانين المتطوعين في حملة اليوم العالمي للإيدز التي تهدف إلى زيادة الوعي بشأن وباء فيروس نقص المناعة البشري التي تنظمها الأمم المتحدة، وشارك في فيديو نقطة بيضا الذي أطلقته الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة المرض.



وشارك "مالك" في حملة بعنوان "حركة بكليك" التي تتبناها مؤسسة حلم، المهتمة بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك ساهم في حملة دعم مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، ومؤخرًا كانت له أكثر من مشاركة متعلقة بقضايا الهجرة واللاجئين.



وكانت الفنانة الكبيرة يسرا ضيفة شرف في الاحتفالية، كما تواجد عددا كبيرا من النجوم هم نيللي كريم، وآسر ياسين، وزاب ثروت، بالإضافة إلى السفير إيهاب فوزي، ومساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وحكوميين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين، وشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



واستضافت مصر الدورة الثالثة من مهرجان أفلام الهجرة الدولي وكانت موضوعات أفلامه حول "الوعد وتحدى الهجرة، والمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم".



وتم تصميم الأفلام لتمهيد الطريق لتوسيع نطاق المناقشات المتعلقة بالهجرة بين الجمهور، وناقشت الأفلام الموضوعات المهمة حول الهجرة مثل هجرة العمال، وإدارة الحدود، وانتقال الأطفال عبر الحدود.



وخرج مهرجان أفلام الهجرة الدولي للنور عام 2016، بعد أن أطلقه وكالة الأمم المتحدة للهجرة، ويشارك فيه عدد كبير من الدول بأفلامهم الروائية والوثائقية التي تهدف إلى خدمة قضية الهجرة.

