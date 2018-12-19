"يونكر": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق كارثة محققة

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول فترة انتقالية يمثل" كارثة محققة".



وقال يونكر في بروكسل: "مخاطر خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضحة: سيكون ذلك كارثة محققة".

وأوضح يونكر أن المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهودا مضنية لتجنب مثل هذا السيناريو، ولكن "الأمر يحتاج إلى شريكين من أجل رقصة تانجو لائقة"، في إشارة واضحة إلى التحديات السياسية في بريطانيا.