كورة ستار kora star | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر اليوم 19-12-2018

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما على الانترنت وبدون تقطيع

يلتقي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بنظيره كاشيما انتلرز الياباني في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الإمارات.

مباراة ريال مدريد القادمة أمام كاشيما انتلرز تتابعونها في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.

ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.



