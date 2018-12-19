مخزونات النفط الأمريكية تهبط للأسبوع الثالث

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي بأقل من توقعات المحللين، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيانات اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الذي ينتهي في 14 ديسمبر الجاري، لتصل إلى 441.5 مليون برميل.



وكانت توقعات المحللين تُشير إلى هبوط مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنصرم.



في حين، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 2.6% إلى 47.44 دولار للبرميل.



كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 2.4% إلى 57.64 دولار للبرميل.



