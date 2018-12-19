القبض على روسي بألمانيا باع تقنيات عسكرية لموسكو بشكل غير مشروع

أعلن المدعي العام الألماني اليوم إلقاء القبض على روسي قام ببيع تقنيات عسكرية قيمتها نحو 7ر1 مليون يورو إلى روسيا بشكل غير مشروع.

وأوضح الادعاء أن السلطات الألمانية فتشت منزل الرجل68عاما وأماكن عمله في ولاية بادن فورتمبرج أمس الثلاثاء.

ووجهت السلطات الألمانية للمشتبه به، الموجود في الحبس الاحتياطي، تهمة ارتكاب جريمة مخالفة قانون التجارة الخارجية.

ويواجه الرجل اتهاما بقيامه مرتين، على الأقل، بتصدير معدات إلى عسكريين في روسيا وذلك في الفترة بين 2014 و2018، ومن المفترض أن هذه المعدات تتعلق بما يعرف بـ"المكابس المتوازنة التضاغط الساخنة"، والتي يمكن استخدامها في تقنية الفضاء والطيران.

وبحسب الادعاء العام، فإن تصدير هذه المعدات إلى روسيا يتعارض مع الحظر المفروض حاليا على موسكو.

ويُعْتَقَد أن المتهم قام بأعمال التصدير باستخدام وثائق زبائن وهميين للإفلات من الرقابة، فضلا عن قيامه بتقديم وثائق مزورة وتلاعبه تقنيا في المعدات.