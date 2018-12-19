محمد سعفان: نحلم بتأسيس مليون مشروع صغير لتوفير ٥ ملايين فرصة عمل

- يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن أعداد المتقدمين للحصول على «معاشات العراق»

- تسجيل أكثر من 2 مليون عامل غير منتظم ضمن حملة «حماية»

- دمج الجامعتين العمالية والتكنولوجية فى يد اتحاد العمال

- نستقبل أوراق تأسيس لجان نقابية جديدة وفقًا لقانون التنظيمات



تسعى وزارة القوى العاملة إلى إنجاز العديد من الملفات التى تمس المواطنين فى الداخل والخارج، وعلى رأسها تأمين العمالة غير المنتظمة، والمعاشات التقاعدية للعاملين فى العراق، والسيطرة على عمليات النصب التى يقع ضحيتها شباب الوطن الطامحون للعمل خارج البلاد.



«الدستور» التقت وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وحاورته حول تطورات هذه الملفات، وأبرز التحديات التى تواجه العمالة المصرية، وجهود الوزارة لتوفير مشروعات وفرص عمل للعائدين من الخارج، بجانب ما وصل إليه تنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل» لدعم مشروعات الشباب من ذوى القدرات الخاصة.



■ ما آخر تطورات حملة «حماية» لتسجيل العمالة غير المنتظمة؟ وما حجم شهادات «أمان» التى وفرتموها لهم ضمن فعالياتها؟

- رصدنا ١٠٠ مليون جنيه لتوزيع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة بجميع أنحاء الجمهورية، وبالفعل وزعنا شهادات بـ٢٥٪ من المبلغ المرصود حتى الآن، وتستكمل مديريات الوزارة توزيع باقى الشهادات فى مختلف المحافظات. وفيما يتعلق بتسجيلهم، حققنا الرقم المطلوب ضمن الحملة، خلال شهرين فقط هما مارس وأبريل، ووصل العدد المسجل إلى ٢.٣ مليون عامل غير منتظم.

وتختص اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتضامن والتنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة، إلى جانب النقابات العمالية التى تضم عمالة غير منتظمة، بوضع آليات لرعاية وحماية تلك العمالة، وعقدنا بالفعل عدة جلسات لوضع الآليات المقترحة، ومن ثم اختيار أنسبها وبدء تنفيذها.

■ كيف تأثرت العمالة المصرية باقتصار بعض الوظائف فى السعودية على مواطنيها فقط فيما يعرف بـ«السعودة»؟

- أى قرارات تتخذها السعودية شأن داخلى يخص المملكة، لكننا نحاول أن نتوافق مع هذه القرارات، لخدمة عمالنا فى الخارج، عن طريق السفارات والمستشارين العماليين، وحتى هذه اللحظة لم يحدث تأثير كبير على العمالة المصرية فى المملكة، فلدينا نحو ٢ مليون مصرى يعملون هناك.

وبصفة عامة، حينما تصدر قرارات من وزارة العمل السعودية، تحال إلى مكتب التمثيل العمالى المصرى فى الرياض، ومن ثم ترسله إلى الإدارة المعنية بالوزارة، للنظر فى طبيعتها، ورصد حجم العمالة المصرية التى تتأثر بها، لتوفير الوظائف المناسبة وإقامة المشروعات لخدمة العمالة العائدة.

■ إلى أين وصل ملف المعاشات التقاعدية فى العراق؟

- تلقينا خلال يومين أوراق ما يزيد على ٣٠٠ مواطن من مستحقى المعاشات التقاعدية، وورثة العاملين فى القطاع الحكومى العراقى، قبل ١٩٩٠، أى قبل «حرب الخليج»، وخلال اليوم الأول من فتح باب تقديم الأوراق، الأحد الماضى، تلقينا أوراق ١١٤ مواطنًا، ثم تلقينا فى اليوم التالى، أوراق ما يقرب من ٢٠٠ مواطن، ما بين مستحق وغير مستحق أو قيد البحث، أو أقل من المدة القانونية المتمثلة فى ٢٠ سنة، لمن كان يعمل بالقطاع الخاص، و١٥ لمن كان يعمل بالقطاع الحكومى.

ويزور مصر حاليًا، وفد عراقى برئاسة على جعفر محمد الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول، من هيئة التقاعد الوطنية، لبحث تلك الملفات ومراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية، والعمل والشئون الاجتماعية العراقيتين، على أن يعقد مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن إجمالى أعداد المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم.

■ كيف تستفيد مصر من الربط الإلكترونى مع بعض الدول العربية؟

- الهدف الذى نسعى إليه من الربط الإلكترونى، هو انضباط العلاقة بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيراتها فى الدول العربية وراغب العمل، وأيضًا صاحب العمل، للقضاء على ظاهرة التلاعب بالعقود، التى ظهرت خلال الفترة الماضية، ويقع ضحيتها الكثير من الشباب الراغب فى العمل بالخارج.

ويمكننا الربط الإلكترونى من السيطرة على حالات النصب، بل الانتهاء منها تمامًا، باقتصار الحصول على عقد العمل عن طريق وزارة العمل فى الدولة الراغبة فى إلحاق العمالة بها، ليرسل العقد مباشرة إلى وزارة العمل بالدولة الأخرى، ومن ثم التدقيق فى بيانات العقد والتأكد من صحته، بحضور صاحب العمل، وبعد ذلك إرساله لوزارة العمل المصرية، ثم إلى الراغب فى العمل.

■ ما دور الوزارة فى مساعدة الشباب على إقامة المشروعات الخاصة؟

- نحلم أن يكون لدينا مليون مشروع صغير على مستوى الـ٢٧ محافظة، لذلك ندعم الشباب بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات، وأرى أن الشباب ملزم بالجدية، وإعداد دراسة جدوى جيدة للمشروع، ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم له. ومن خلال الإدارات المعنية فى الوزارة، نقترح أفكار المشروعات على الشباب المتدرب لدينا، بعد اجتيازه الدورة التدريبية، لأن مستقبل الدولة الاقتصادى مبنى فى الأصل على المشروعات الصغيرة، لأن إنشاءها أسهل من الاستثمارات الكبيرة، وتسهم فى القضاء على البطالة، ونحلم بأن يتمكن كل مشروع من تشغيل نحو ٣ أو ٥ شباب، وبذلك نوفر نحو ٥ ملايين فرصة عمل.

ونعمل من خلال مبادرة «مصر بكم أجمل»، على تدريب وتوفير فرص عمل لذوى القدرات الخاصة، ويقوم المشرفون على المبادرة، باختيار نماذج من المتدربين، قادرين على إدارة مشروعات، ومساعدتهم فى بدء المشروعات، وبالفعل تمت الموافقة على ثلاث حالات من ذوى القدرات الخاصة خلال الأيام الماضية، تقدموا بالأوراق لجهاز تتنمية المشروعات، وتمت الموافقة عليها، وجارٍ استكمال الإجراءات.

■ وماذا عن استقبال طلبات إنشاء لجان نقابية جديدة؟

- بالفعل تم فتح باب استقبال أوراق إنشاء لجان نقابية جديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ومستمرون فى ذلك، وأى مجموعة من العمال ترغب فى تأسيس لجنة نقابية عليها التوجه بأوراقها فورًا إلى المديرية التابعة لها، وذلك وفقًا للشروط التى حددها قانون التنظيمات النقابية لسنة ٢٠١٧.

■متى يتم افتتاح الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد العمال؟

- عقدنا جلسة تشاورية مع مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، مطلع الأسبوع الجارى، لبحث موقف الجامعة العمالية، ومدى إمكانية دمجها مع الجامعة التكنولوجية التى يعمل اتحاد العمال حاليًا على إنشائها، ولم نصل لقرار نهائى حتى الآن بشأن الدمج، واتحاد العمال هو صاحب القرار فى ذلك، وندرس كل الاقتراحات المقدمة لتنفيذ الأنسب منها.