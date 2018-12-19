بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما HD

مباراة ريال مدريد وكاشيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT. موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز يواجه كاشيما إنتلرز الياباني فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون منقولةحصرياً على beIN SPORTS HD 1.

وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.

وستنطلق مباراة ريال مدريد مع أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء والموافق 19/ 12/ 2018، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت الإمارات.

ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.

ويسعى فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية لتخطي عقبة أنتلرز والتأهل للمباراة النهائية من المونديال وخوض النهائي ضد العين الإماراتي الذي تأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في مفاجئة من العيار الثقيل.