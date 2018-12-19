مدرب "الأهلي" يطلب التعاقد مع لاعب "الرجاء" المغربي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة إبراهيم الكفراوى، عضو مجلس إدارة النادى، فى العاشرة مساء الغد، القاهرة فى طريقها إلى إثيوبيا، استعدادًا لمواجهة جيما أبا جيفار، فى إياب دور الـ٣٢ لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها عصر الأحد المقبل.



وتستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ٤ ساعات ونصف الساعة، ومن المنتظر أن يكون أسامة عبدالخالق السفير المصرى لدى إثيوبيا فى استقبال بعثة الأهلى، الذى تواصل معه «الكفراوى» لمعرفة آخر تطورات الأوضاع الأمنية فى ظل وجود اضطرابات أدت إلى تأجيل المباراة ٤٨ ساعة لتقام الأحد بدلًا من غدٍ الجمعة.



واختار محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للفريق، ١٨ لاعبًا فى قائمة المباراة، بسبب الإصابات التى تعرض لها العديد من اللاعبين المقيدين فى القائمة الإفريقية.

واتفق «يوسف» على أداء التدريبات فى نفس توقيت المباراة، المقرر لها الثالثة عصر الأحد، حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء ونقص الأكسجين، كما عقد جلسة مع الدكتور هانى وهبة، استشارى التغذية، لوضع برنامج غذائى للاعبين، يمكنهم من تعويض المجهود المبذول وهبوط الأداء البدنى بسبب هذا النقص.

من ناحية أخرى، تراجع سيد عبدالحفيظ عن توقيع عقوبة مالية على مؤمن زكريا، عقب احتفاله بهدفه الأخير فى مرمى النجوم بالدورى عن طريق إلقاء «تيشيرت» الفريق، كما تراجع عن معاقبة صالح جمعة، بسبب مشادته مع على معلول فى التدريبات، وذلك بعد أن اعتذر اللاعبان، وقالا إن ما بدر منهما سببه الضغوط التى عانياها خلال الفترة الماضية.



وفى سياق آخر، علمت «الدستور» أن مسئولى القلعة الحمراء دخلوا فى مفاوضات سرية مع عبدالإله الحافيظى، لاعب الرجاء المغربى، لضمه إلى الفريق حال رحيل أحد الأجانب بالفريق، سواء التونسى على معلول أو النيجيرى جونيور أجاى، فى يناير المقبل، خاصة بعد كشفهما عن تلقيهما عروضًا خلال الفترة الماضية.

وطلب محمد يوسف التعاقد مع اللاعب المغربى فى يناير، أو ضمه فى نهاية الموسم الجارى، بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على جميع التفاصيل، معتبرًا أن هناك حاجة لجهوده فى وسط الملعب.

فيما شارك الأنجولى جيرالدو دا كوستا، الذى تعاقد معه النادى لمدة ٤ مواسم ونصف فى مران المستبعدين أمس بملعب التتش فى أول ظهور له بعد خضوعه للكشف الطبى فور وصوله القاهرة.