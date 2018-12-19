عرض عربي بـ7 ملايين يورو لـ"تريزيجيه"

قالت مصادر فى نادى قاسم باشا التركى، إنهم لن يستغنوا عن نجم الفريق ومنتخب مصر محمود حسن «تريزيجيه»، بأقل من ١٠ ملايين يورو على الأقل، مشيرة إلى اهتمام ناديى الشباب السعودى والشارقة الإماراتى بالحصول على خدمات اللاعب.



وكشفت المصادر، لـ«الدستور»، عن عدم تلقى النادى عروضًا أوروبية لضم «تريزيجيه»، كما أن الفرق التركية الأخرى سيكون من الصعب عليها دفع هذا المبلغ المطلوب، لافتة إلى أن اللاعب المصرى يميل إلى التعاقد مع أحد الأندية العربية، رغبة منه فى تحقيق استقرار مادى.



وأضافت أن «أحد الأندية العربية قدم بالفعل عرضًا قيمته ٧ ملايين يورو من أجل تريزيجيه، وما زلنا ندرس كافة العروض بشأنه»، مشددة على أنه «لا توجد مشاكل مع تريزيجيه كما زعم البعض فى الآونة الأخيرة، على أن يكون القرار النهائى بشأن رحيله من عدمه الأسبوع المقبل».



وقال نورسال بيلجين، المدير الرياضى للنادى التركى، فى وقت سابق، إن النادى لم يتلق أى عروض رسمية بشأن «تريزيجيه»، والنادى الوحيد الذى استفسر عن إمكانية ضمه كان من السعودية، لم يسمه، مضيفًا أن إدارة النادى لا تزال تدرس الموقف.



وانضم لاعب الأهلى السابق إلى قاسم باشا بداية الموسم الماضى، معارًا من نادى أندرلخت البلجيكى، قبل أن ينتقل له بشكل كامل منتصف الموسم، وقدم أداءً جيدًا مع فريقه التركى، وسجل ٥ أهداف وصنع مثلها خلال مشاركته فى ١٦ مباراة.