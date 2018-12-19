بث مباشر مباراه ريال مدريد وكاشيما انتلرز نصف نهائي كاس العالم | كورة لايف
بث مباشر مباراه ريال مدريد وكاشيما انتلرز نصف نهائي كاس العالم | كورة لايف
بث مباشر مباراه ريال مدريد وكاشيما انتلرز نصف نهائي كاس العالم | كورة لايف
مباراة ريال مدريد وكاشيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية – الإمارات 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT. موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز يواجه كاشيما إنتلرز الياباني فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 19 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون منقولةحصرياً على beIN SPORTS HD 1.